Michael Douglas, 81 anni, e Catherine Zeta-Jones, 56 anni, sono sposati dal 2000 e oltre a Carys hanno un altro figlio, Dylan, di 25 anni. Il divo di Hollywood è anche il padre di Cameron, 47 anni, nato durante il matrimonio con l’ex moglie Diandra Luker. In passato Carys aveva espresso il desiderio di seguire le orme dei genitori, entrambi attori pluripremiati, anche se finora il suo percorso accademico non è stato interamente focalizzato sulla recitazione.