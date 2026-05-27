Carys Douglas, la figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, si prepara a fare debuttare come attrice. La 23enne reciterà una parte nel classico dramma di Anton Čechov "Il gabbiano", segnando una svolta importante nel suo percorso.
Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Soldi Flesh, andrà in scena a Brooklyn nella chiesa di St. Lydia's dal 20 al 27 giugno. Considerando l’assenza di repliche future e lo spazio limitato rispetto ai teatri più blasonati, si può intuire con facilità la natura intima e sperimentale dell’evento.
Il percorso di Carys Douglas
Michael Douglas, 81 anni, e Catherine Zeta-Jones, 56 anni, sono sposati dal 2000 e oltre a Carys hanno un altro figlio, Dylan, di 25 anni. Il divo di Hollywood è anche il padre di Cameron, 47 anni, nato durante il matrimonio con l’ex moglie Diandra Luker. In passato Carys aveva espresso il desiderio di seguire le orme dei genitori, entrambi attori pluripremiati, anche se finora il suo percorso accademico non è stato interamente focalizzato sulla recitazione.
Nel maggio del 2025 ha portato a termine gli studi alla Brown University, conseguendo una laurea con doppia specializzazione in cinema e relazioni internazionali. Catherine Zeta-Jones ha celebrato con grande entusiasmo il traguardo della figlia, pubblicando sui social una foto in cui lei e Michael Douglas baciavano Carys sulle guance: "Siamo entrambi incredibilmente orgogliosi di essere i tuoi genitori! E questo è solo l’inizio!".
Il legame con la recitazione
Parlando nel 2025 durante il PAC NYC Icons of Culture Gala, Carys ha spiegato di aver sempre vissuto il teatro come parte della sua crescita personale, sottolineando però di voler consolidare la propria preparazione in un contesto artistico più strutturato prima di entrare stabilmente nel settore.
Anche suo fratello Dylan ha già iniziato a muovere i primi passi nel settore, sia in veste di attore che di produttore, con il cortometraggio "I Will Come to You" accanto a Peter Facinelli.
La bio di Carys
la neo attrice viene presentata come "un’attrice di New York. Recentemente è apparsa nel cortometraggio F*CK THAT GUY, candidato all’Oscar. Carys ha conseguito una laurea in Relazioni Internazionali presso la Brown University. Ama fare escursioni, cantare e scrivere canzoni".