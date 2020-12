Michael Douglas nuovamente nonno, ecco il primo scatto del nuovo arrivato in casa del figlio Cameron

"Congratulazioni a Cameron e Viviane ! E benvenuto Ryder T. Douglas !", Michael Douglas mostra il primo scatto social del suo ultimo nipotino appena arrivato e aggiunge l'hashtag:"Nonno orgoglioso". Il figlio Cameron è diventato infatti papà per la seconda volta pochi giorni fa insieme alla storica fidanzata Viviane Thibes: "Una benedizione, in un anno difficile per tutti", ha scritto su Instagram il primogenito dell’icona del cinema.

A quasi tre anni dall’arrivo di Lua, che ha festeggiato il suo compleanno pochi giorni fa, Cameron è quindi diventato papà per la seconda volta con grande gioia di nonno Michael.

"Quando la famiglia si allarga siamo sempre entusiasti", aveva detto tempo fa in un'intervista a People l'attore 76enne, sposato, in seconde nozze, con Catherine Zeta Jones da cui ha avuto altri due figli, Dylan Michael (20) e Carys Zeta (17).

Nell’anno in cui si è spento a 103 anni il grandissimo Kirk Douglas, papà di Michael e nonno di Cameron, ecco quindi una lieta novella per la famiglia Douglas, che si è sempre dimostrata molto unita in tutte le occasioni.

In passato Michael è stato molto vicino al suo primogenito, che ha avuto problemi con la droga ed è anche stato arrestato: "Gli anni di dolore e distruzione, causati in gran parte dal mio comportamento, non posso cancellarli. Forse però posso essere utile agli altri condividendo le mie esperienze e le scelte sbagliate, ha scritto Cameron, 42 anni, parlando tempo fa del suo libro autobiografico.

