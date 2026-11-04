I finanzieri hanno quindi deciso di lasciar proseguire il viaggio del pacco, organizzando quella che viene definita una "consegna controllata", tecnica utilizzata per identificare il destinatario finale della merce e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Il pacco ha così proseguito il proprio percorso fino all'indirizzo indicato, dove è stato ritirato dall'uomo residente nel Basso Padovano. Dopo il ritiro della spedizione sono scattati gli accertamenti che hanno portato alla denuncia del destinatario e al sequestro del materiale rinvenuto nella sua disponibilità.