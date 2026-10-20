Teramo, tenta di entrare in carcere con mezzo chilo di droga nelle scarpe: arrestata | La donna è stata tradita dall'andura sospetta
Stava entrando nell'istituto per un colloquio con il figlio, recluso per reati contro il patrimonio e spaccio
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Ha cercato di superare i controlli del carcere di Castrogno (Teramo) nascondendo quasi mezzo chilo di droga al posto delle suole delle scarpe, ma è stata scoperta e arrestata. Protagonista della vicenda è una donna di 47 anni, residente a Roma e già nota alle forze dell'ordine. La donna era giunta nel penitenziario per un colloquio con il figlio, recluso per reati contro il patrimonio e spaccio. Per eludere la sorveglianza, la 47enne aveva sigillato 450 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina, meticolosamente occultati all'interno delle calzature. L'espediente, tuttavia, non ha funzionato a causa del nervosismo mostrato all'ingresso e della sua andatura innaturale e appesantita, causata dallo spessore sotto i piedi.
La perquisizione e l'arresto
Un atteggiamento anomalo che ha insospettito gli agenti della polizia penitenziaria in servizio ai varchi. Appena la donna ha fatto il suo ingresso, è scattata l'immediata perquisizione personale che ha permesso di trovare l'intero carico illegale nelle scarpe. La droga, destinata con ogni probabilità ad alimentare il mercato interno, è stata sequestrata.
L'arresto
La 47enne è stata arrestata in flagranza di reato nella stessa struttura penitenziaria. Ha trascorso la notte in una camera di sicurezza in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Comparirà davanti al giudice del Tribunale di Teramo per il processo per direttissima.