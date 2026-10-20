Teramo, tenta di entrare in carcere con mezzo chilo di droga nelle scarpe: arrestata | La donna è stata tradita dall'andura sospetta

Ha cercato di superare i controlli del carcere di Castrogno (Teramo) nascondendo quasi mezzo chilo di droga al posto delle suole delle scarpe, ma è stata scoperta e arrestata. Protagonista della vicenda è una donna di 47 anni, residente a Roma e già nota alle forze dell'ordine. La donna era giunta nel penitenziario per un colloquio con il figlio, recluso per reati contro il patrimonio e spaccio. Per eludere la sorveglianza, la 47enne aveva sigillato 450 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina, meticolosamente occultati all'interno delle calzature. L'espediente, tuttavia, non ha funzionato a causa del nervosismo mostrato all'ingresso e della sua andatura innaturale e appesantita, causata dallo spessore sotto i piedi.