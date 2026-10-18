Napoli, 18enne ucraina denuncia: "Sequestrata da 8 uomini, drogata e abusata"

A far scattare l'allarme è stata la madre della 18enne che ha chiamato la polizia riferendo che la figlia aveva trovato riparo nei bagni di un fast food in zona stazione dopo una notte da incubo in balia di otto uomini, due dei quali avrebbero abusato di lei dopo averle iniettato per endovena una sostanza stupefacente. Ha aggiunto che la figlia, che fa uso di psicofarmaci per curare gli sbalzi di umore, le aveva detto di avere assunto droga e di aver subito violenza sessuale non ricordando come fosse finita in quell'appartamento.



Prognosi di 30 giorni Quando la giovane si è presentata al commissariato per la denuncia era sotto choc e con alcuni segni di violenza sul corpo. All'ospedale Cardarelli - dove è giunta con un'ambulanza del 118 - i medici hanno stilato per lei una prognosi di trenta giorni avviando la ragazza, in attesa dell'esito di altri esami diagnostici, verso il 'percorso rosa' rivolto alle donne vittime di abusi sessuali. Le indagini condotte dalla sezione specializzata della Squadra Mobile della questura di Napoli, con il coordinamento dei pm della sezione Fasce deboli della procura, dovranno fare luce sul buco di memoria di quelle ore da incubo.