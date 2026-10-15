Milano, studentessa tedesca denuncia una violenza sessuale

Una ragazza di 21 anni, studentessa di lingua tedesca in Italia per partecipare al programma Erasmus, ha denunciato di essere stata aggredita da due sconosciuti che l'avrebbero trascinata in un luogo appartato per stuprarla. La violenza sessuale sarebbe avvenuta attorno alle 4.45 del mattino in via Giacosa, a Milano. La giovane, dopo il fatto, avrebbe chiesto aiuto a due passanti che avrebbero provveduto a lanciare l'allarme. La 21enne è stata poi trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. Sull'episodio indagano i carabinieri.