Milano, aggredisce e molesta una 34enne disabile in via della Spiga: arrestato un 28enne
La vittima sarebbe stata presa a pugni dall'aggressore fino a svenire, poi ha tentato di sottrarle la borsa. Le urla hanno allarmato un vigilante
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Via della Spiga, una delle vie del Quadrilatero del lusso di Milano, simbolo di classe ed eleganza, è stata teatro di un grave fatto di cronaca all'alba di domenica 11 ottobre. Verso le 6:45 del mattino, una donna disabile è stata vittima di tentata rapina e tentata violenza sessuale da parte di un 28enne di origine marocchina.
La ricostruzione
All'alba di domenica mattina, con la strada semideserta, una donna di 34 anni con deficit cognitivo sarebbe stata importunata da un uomo mentre percorreva la via: l'avrebbe prima immobilizzata, per poi palpeggiarla nelle parti intime mentre la baciava contro la sua volontà tenendola stretta a sè. La vittima avrebbe cercato di divincolarsi dalla violenza, ma il 28enne l'avrebbe aggredita fisicamente sferrandole diversi pugni al volto, fino a perdere i sensi.
Ma l'attacco non si sarebbe fermato qui: il ragazzo di origine marocchina le avrebbe strappato la borsa con all'interno gli effetti personali e il pc, successivamente il 28enne avrebbe cercato di scappare. Le urla della donna hanno attirato una guardia giurata che stava lavorando in uno dei negozi del Quadrilatero, che ha chiamato il 112 fornendo la descrizione dell'uomo. L'aggressore, che nel frattempo aveva tentato la fuga, è stato individuato e bloccato dai carabinieri, per poi essere portato nel carcere di San Vittore di Milano. La donna, sotto shock, è stata affidata alle cure e accertamenti dei sanitari.
Le recenti aggressioni nei confronti delle donne nel capoluogo
A Milano, solo il mese scorso, un uomo del Burkina Faso è stato arrestato con l'accusa di aver molestato una ragazza di 15 anni alla fermata del bus in zona Greco. Il 37enne, dopo aver fatto apprezzamenti non richiesti all'adolescente, le avrebbe messo un braccio intorno al collo e avrebbe tentato di palpeggiarla con l'intento di baciarla. Sempre il mese precedente, un 38enne, pr di una discoteca, avrebbe stuprato una 19enne dopo il termine della serata nel locale.