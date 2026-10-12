Ma l'attacco non si sarebbe fermato qui: il ragazzo di origine marocchina le avrebbe strappato la borsa con all'interno gli effetti personali e il pc, successivamente il 28enne avrebbe cercato di scappare. Le urla della donna hanno attirato una guardia giurata che stava lavorando in uno dei negozi del Quadrilatero, che ha chiamato il 112 fornendo la descrizione dell'uomo. L'aggressore, che nel frattempo aveva tentato la fuga, è stato individuato e bloccato dai carabinieri, per poi essere portato nel carcere di San Vittore di Milano. La donna, sotto shock, è stata affidata alle cure e accertamenti dei sanitari.