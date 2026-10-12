Sharia in Italia, la testimonianza di una donna: "Violentata e legata a un letto perché rifiutavo l'approccio sessuale"

Durante l'intervista in studio, Dyha ha raccontato la propria esperienza personale segnata dalle violenze subite in passato da parte di estremisti islamici. "Ho rifiutato l'approccio sessuale per questo sono stata legata a letto, come dice il Corano, e poi violentata e picchiata. Mi hanno anche bruciato una mano. Tutte le donne musulmane subiscono questo perché il Corano lo dice, non è la cattiveria di un uomo il problema è la legge", prosegue.