Cologno Monzese, scontro tra bande sudamericane con bastoni, machete e pistole: feriti due giovani
Un 19enne è stato accoltellato, un 18enne ha riportato lesioni alla testa. I carabinieri indagano su un possibile regolamento di conti tra gruppi rivali
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Due giovani peruviani di 18 e 19 anni sono rimasti feriti nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano, al termine di un violento scontro che, secondo gli investigatori, potrebbe essere maturato nell'ambito di una rivalità tra bande latinoamericane. L'episodio è avvenuto tra via Fratelli Perego e via Santa Marta, dove una quindicina di ragazzi armati di bastoni e machete avrebbe assalito i due giovani. Il 19enne ha riportato ferite da arma da taglio alle braccia e alle gambe, mentre il 18enne è stato soccorso per una lesione alla testa. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita.
La ricostruzione
Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, l'aggressione sarebbe avvenuta in due momenti distinti. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 23 nel parcheggio di un supermercato di via Fratelli Perego, dove il 19enne sarebbe stato accerchiato e colpito con armi da taglio, riportando profonde ferite alle braccia e alle gambe nel tentativo di difendersi. Dopo essere riuscito a sottrarsi agli aggressori, il giovane ha trovato rifugio in un ristorante della zona, dove sono stati allertati i soccorsi. Poco dopo, in via Santa Marta, è stato individuato anche l'altro giovane coinvolto, un 18enne che presentava lesioni alla testa. Entrambi sono stati trasportati in ospedale: il primo al San Gerardo di Monza in codice giallo, il secondo al San Raffaele in codice verde.
Gli investigatori stanno cercando di identificare i componenti del gruppo responsabile dell'aggressione, composto secondo le prime informazioni da una quindicina di giovani, oltreché di chiarire eventuali collegamenti con i precedenti episodi di violenza tra bande latine avvenuti negli ultimi mesi nell'hinterland milanese. Secondo una delle ricostruzioni emerse nelle ore successive ai fatti, durante lo scontro sarebbe stato esploso anche un colpo con una pistola a salve, circostanza sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti.