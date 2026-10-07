Due giovani peruviani di 18 e 19 anni sono rimasti feriti nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano, al termine di un violento scontro che, secondo gli investigatori, potrebbe essere maturato nell'ambito di una rivalità tra bande latinoamericane. L'episodio è avvenuto tra via Fratelli Perego e via Santa Marta, dove una quindicina di ragazzi armati di bastoni e machete avrebbe assalito i due giovani. Il 19enne ha riportato ferite da arma da taglio alle braccia e alle gambe, mentre il 18enne è stato soccorso per una lesione alla testa. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita.