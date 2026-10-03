Milano, bus si scontra con un'auto lungo il Naviglio Pavese: sette feriti

Come riferisce Il Giorno, il mezzo pubblico stava effettuando il servizio tra Porta Lodovica e Ronchetto delle Rane quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con la vettura. L'incidente ha provocato il ferimento lieve di sette persone, la cui età va dai 23 ai 73 anni. Sono stati assistiti sul posto da tre ambulanze e due auto mediche di Areu. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi.