Milano, bus si scontra con un'auto lungo il Naviglio Pavese: sette feriti

© Ansa
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Incidente stradale a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'automobile nei pressi dell'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Gratosoglio, lungo il Naviglio Pavese, nella periferia sud della città. L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 19 di sabato 3 ottobre. Sette i feriti.
Come riferisce Il Giorno, il mezzo pubblico stava effettuando il servizio tra Porta Lodovica e Ronchetto delle Rane quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con la vettura. L'incidente ha provocato il ferimento lieve di sette persone, la cui età va dai 23 ai 73 anni. Sono stati assistiti sul posto da tre ambulanze e due auto mediche di Areu. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi.