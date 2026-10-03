Si schianta con l'auto nel Sassarese: morto 51enne

È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 2 ottobre sulla ex 131, al chilometro 222, all'altezza di Monte d'Accoddi. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
L'impatto è stato particolarmente violento e ha completamente divelto la barriera. Soccorso ancora cosciente, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è morto durante un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Sassari e i vigili del fuoco, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza della carreggiata.