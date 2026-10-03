IL DECESSO IN OSPEDALE

Si schianta con l'auto nel Sassarese: morto 51enne

L'uomo era alla guida quando, per cause da accertare, è uscito di strada finendo contro il guardrail

03 Ott 2026 - 05:59
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 Immagine di repertorio © Istockphoto

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È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12.30 di venerdì 2 ottobre sulla ex 131, al chilometro 222, all'altezza di Monte d'Accoddi. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.

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L'impatto è stato particolarmente violento e ha completamente divelto la barriera. Soccorso ancora cosciente, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è morto durante un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Sassari e i vigili del fuoco, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza della carreggiata.

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