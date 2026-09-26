Scontro fra auto nel Trevigiano, morti due 76enni

Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di sabato, 26 settembre, a San Polo di Piave, nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio, dove la Fiat Panda su cui viaggiavano le due vittime, si è scontrata con una Mercedes con a bordo due 25enni. Per i passeggeri della Panda non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di San Polo di Piave per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.