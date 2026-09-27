Bologna, ubriaco alla guida travolge e uccide un operaio in un cantiere sulla A14

Stava lavorando all'allestimento di un cantiere lungo l'autostrada A14, quando è stato travolto da un'auto. È morto così un operaio di origine moldava residente in provincia di Padova, investito nella serata di sabato 26 settembre a Bologna. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22, al chilometro 11+000, in direzione sud. Le condizioni del lavoratore sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è morto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate.