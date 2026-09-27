IL PICCOLO E' IN PROGNOSI RISERVATA

Torino, investe il figlio dell'ex fidanzato e fugge: arrestata per tentato omicidio

Trauma toracico e addominale, il bimbo di 5 anni ricoverato al Regina Margherita

27 Set 2026 - 11:25
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© Dal Web

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Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo: alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo.

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La dinamica

  Il bambino stava camminando in strada insieme ai genitori. La donna al volante ha travolto il piccolo in pieno, scatenando attimi di autentico terrore sotto gli occhi attoniti e disperati dei familiari e di diversi residenti scesi in strada. I soccorritori del 118 sono intervenuti d'urgenza, trasportando il bambino con codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini  Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi rancori sentimentali alla base della vicenda.

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