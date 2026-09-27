Torino, investe il figlio dell'ex fidanzato e fugge: arrestata per tentato omicidio

Il bambino stava camminando in strada insieme ai genitori. La donna al volante ha travolto il piccolo in pieno, scatenando attimi di autentico terrore sotto gli occhi attoniti e disperati dei familiari e di diversi residenti scesi in strada. I soccorritori del 118 sono intervenuti d'urgenza, trasportando il bambino con codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita dove resta ricoverato in prognosi riservata.



Le indagini Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi rancori sentimentali alla base della vicenda.