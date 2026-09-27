Torino, investe il figlio dell'ex fidanzato e fugge: arrestata per tentato omicidio

Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo: alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo.
La dinamica
Il bambino stava camminando in strada insieme ai genitori. La donna al volante ha travolto il piccolo in pieno, scatenando attimi di autentico terrore sotto gli occhi attoniti e disperati dei familiari e di diversi residenti scesi in strada. I soccorritori del 118 sono intervenuti d'urgenza, trasportando il bambino con codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita dove resta ricoverato in prognosi riservata.