Assalto alla Cgil, confermate in appello le sette condanne: oltre 8 anni a Fiore e Castellino

Restano ferme le sette condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla Cgil del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi.