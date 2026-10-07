Assalto alla Cgil, confermate in appello le sette condanne: oltre 8 anni a Fiore e Castellino

Restano ferme le sette condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla Cgil del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi.
La vicenda
Il 9 ottobre 2021, durante una manifestazione contro il Green Pass a Roma, un gruppo di partecipanti al corteo raggiunse la sede nazionale della Cgil in corso d'Italia, sfondò le porte e fece irruzione nell'edificio, danneggiando diversi locali. La giornata fu segnata anche da scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nel centro della Capitale.