Cgil: "In atto un'aggressione intollerabile, ulteriore mobilitazione"

Contro la Cgil "è in atto un'aggressione intollerabile nei confronti di tutto il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che respingiamo con forza". È quanto emerge dal documento conclusivo approvato dall'Assemblea generale del sindacato. "Il forsennato attacco alla Cgil si concentra sul Segretario generale attraverso falsità e diffamazioni" avviene tramite "la messa in discussione continua del diritto di sciopero garantito dalla Costituzione". Per la sigla sindacale, queste azioni "dimostrano una chiara volontà politica di impedire, con modalità autoritarie, la pratica democratica della partecipazione".