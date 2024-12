Crisi Stellantis, Salvini: "Elkann venga in Parlamento con un assegno" | Tajani: "L'azienda ha il dovere morale di operare in Italia"

Sul caso Stellantis il vicepremier Antonio Tajani dice invece: "Io credo che noi non dobbiamo intervenire sulle questioni interne di un'azienda, noi dobbiamo intervenire come governo per garantire il lavoro, per dare al Paese una politica industriale, per favorire un rilancio del settore dell'auto: dobbiamo assolutamente fare in modo che Stellantis continui a investire in Italia. Faremo tutto ciò che è possibile per sostenere gli italiani che stanno lavorando in questa azienda e naturalmente l'azienda dovrà investire di più visto che ci sono tanti mezzi anche per pagare una buonuscita di Tavares". E ancora: "Credo che dopo tutto il sostegno che ha avuto questa azienda dallo Stato, abbia il dovere morale di continuare a operare nel nostro Paese tenendo conto anche dei cambiamenti che ci sono, anche se l'Europa dovrà fare la sua parte".