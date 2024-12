Per l'addio di Tavares a Stellantis ipotesi di una buonuscita da 100 milioni

"Transnova - spiegano i sindacati - è un'azienda che opera nella movimentazione auto per gli stabilimenti Stellantis di Pomigliano, Melfi, Cassino e Mirafiori. La multinazionale non ha rinnovato la commessa e i primi a pagarne le conseguenze saranno i 90 lavoratori impegnati nello stabilimento campano, a cui seguiranno quelli di tutti gli altri siti dove Transnova è presente. Parliamo di circa 650 tra lavoratrici e lavoratori. Non è più il tempo di aspettare. È necessario un intervento urgente per tutelare l'occupazione e bloccare i licenziamenti. Alla richiesta specifica per Transnova di convocazione al Mimit, ancora non abbiamo ricevuto risposta. Come aspettiamo ancora la convocazione da parte della Presidente del Consiglio per il confronto complessivo sull'automotive. Stellantis e il Governo devono dare risposte e smettere di inscenare finte schermaglie tra di loro. La Fiom-Cgil, insieme alle lavoratrici e lavoratori, metteranno in campo in tutti i siti tutte le azioni necessarie per dare concretezza all'articolo 1 della nostra Costituzione e per costruirsi un futuro di dignità e libertà".