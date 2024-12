Stellantis, chi è Carlos Tavares: manager che fece nascere il gruppo

L'ingresso nel mondo delle automobili è a 23 anni, quando viene assunto in Renault dove segue il progetto Megane. Viene poi inviato in Nissan dove diventa nel 2009 il responsabile del mercato Nissan per i mercati del Nord e del Sud America. Nel 2011 entra in Renault nel ruolo chiave di Chief operating officer di Renault e lavora come braccio destro di Carlos Ghosn, un rapporto che però si incrinerà dopo un'intervista e che lo porterà in Psa, in pratica nel gruppo concorrente. In Psa è amministratore delegato e presidente del gruppo. Riduce i costi, rilancia le vendite e riporta il gruppo in attivo. E qualche anno dopo, nel 2017, acquista Opel dal gruppo americano General Motors.