L'Italia si ferma per lo sciopero generale di otto ore | Ridotto a quattro ore quello dei trasporti

È il giorno lo sciopero generale di 8 ore proclamato da Cgil e Uil contro la Manovra. Si fermeranno i lavoratori di tutti i settori, pubblico e privato, a eccezione delle ferrovie. Salvo i servizi minimi essenziali, a rischio stop per tutto il giorno fabbriche, scuole, sanità, poste, uffici pubblici, giustizia e negozi. Per i trasporti la protesta è stata ridotta a 4 ore. Alla vigilia è scontro Salvini-sindacati sulla precettazione. Il Tar ha respinto uno dei ricorsi ma, per ora, non quello di Cgil-Uil. "Applichiamo la legge e i due sindacati non si sono adeguati", dice il Garante.