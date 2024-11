a palazzo chigi Manovra, incontro Meloni-sindacati: Cgil e Uil le regalano un libro e una calcolatrice

Il riferimento della calcolatrice è all'intervista del premier in cui ha usato l'app del suo cellulare per spiegare i conti della Manovra, incappando in alcune gaffe, come ha ammesso lei stessa chiarendo che, sul fronte Sanità, questo governo ha messo "10 miliardi in più in due anni"