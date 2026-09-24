Operaio morto al Colosseo, sette indagati per omicidio colposo

L'obiettivo è accertare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro e le responsabilità lungo la catena degli affidamenti. Motivo per il quale gli inquirenti stanno analizzando tutta la documentazione relativa all'appalto e alle società, una delle quali in subappalto, incaricate di effettuare i lavori per la nuova illuminazione del Colosseo. Andrà chiarita la dinamica del tragico incidente. E bisognerà capire, ad esempio, se davvero il giovane ma esperto operaio "rocciatore", specializzato nei lavori in quota, non avesse l'imbracatura attaccata alla fune di sicurezza, come emerso nelle prime ore delle indagini. Al momento non viene esclusa nessuna pista e anche le ipotesi della scarsa illuminazione e dell'errore umano restano in piedi. Fondamentale, oltre all'analisi delle telecamere, sarà la consulenza sull'attrezzatura utilizzata dal 22enne. E un ulteriore sviluppo è atteso lunedì, giorno in cui è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane, che sarà affidata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza.