Piacenza, corriere muore per malore durante una consegna: gli scadeva il contratto

È morto a 42 anni dopo essere stato stroncato da un malore mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. Per Pasquale Andriotta, di professione corriere, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine, "che scadeva proprio oggi e, secondo quanto riferito dai colleghi, temeva di non vederselo rinnovare". A denunciarlo è la Filt-Cgil, ricordando che "proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una nota ditta di corriere espresso di Piacenza-Caorso (Afs service) erano in sciopero dopo lo stato di agitazione proclamato venerdì". Alla base della protesta, "carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile".