Tragedia sull'isola di Pag

Croazia: 21enne italiano muore in vacanza, era su una moto d'acqua

Il ragazzo era originario dell'Aretino. Si indaga sulle cause, tra le ipotesi un malore

21 Ago 2026 - 12:46
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L'isola di Pag in Croazia © Istockphoto

L'isola di Pag in Croazia © Istockphoto

Un ragazzo italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto nella giornata giovedì 20 agosto mentre si trovava in vacanza sull'isola di Pag, in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, in provincia di Arezzo, secondo quanto emerso, si trovava con alcuni amici nella zona di Novalja. In base alle prime informazioni il 21enne era su una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il ragazzo non ha fatto ritorno.

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Le ricerche e il ritrovamento

 Le ricerche, avviate dalla polizia croata e dalla capitaneria di Porto di Karlobag, si sono concluse poco dopo con il ritrovamento del corpo in acqua, nei pressi della baia di Caska. Il decesso è stato comunicato alle 19:49. Sono ancora da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi non viene escluso un malore. Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia, mentre gli accertamenti sono affidati alla polizia croata.

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Sconcerto a Montevarchi

  La notizia, arrivata a Montevarchi in mattinata, ha suscitato profondo sconcerto anche se le informazioni sono ancora frammentarie.

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