Croazia: 21enne italiano muore in vacanza, era su una moto d'acqua

Le ricerche, avviate dalla polizia croata e dalla capitaneria di Porto di Karlobag, si sono concluse poco dopo con il ritrovamento del corpo in acqua, nei pressi della baia di Caska. Il decesso è stato comunicato alle 19:49. Sono ancora da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi non viene escluso un malore. Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia, mentre gli accertamenti sono affidati alla polizia croata.