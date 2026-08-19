Decedute sette persone

Elicottero precipita in Kenya: tra i morti anche un italiano

Secondo quanto riportano i media ecuadoriani si tratta dell'imprenditore e politico italo-ecuadoriano Michele Sensi Contugi

19 Ago 2026 - 17:55
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Dal Web

© Dal Web

Il cittadino italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi, direttore generale del Centro per l'intelligence strategica dell'Ecuador, è tra i morti nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Lo riportano i media ecuadoriani. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana.  L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco. La Farnesina ha confermato che l'uomo, che viaggiava insieme alla moglie Stephany Hollihan, ha cittadinanza italiana.

Leggi anche

Ultraleggero con due persone a bordo precipita nel Pordenonese: passeggero gravissimo

Grecia, elicottero fuori controllo si schianta ed esplode sull'isola di Sifnos: tre morti

Elicottero precipita in Kenya

 Sul velivolo, precipitato in una zona impervia ai piedi del monte Ololokwe, viaggiavano sei passeggeri e il pilota. Le altre vittime sono state identificate come il pilota Josh Outram e i passeggeri Roger Duarte, Adam Navaty, Stephen Vasconquez ed Henry Parra.

Tra le vittime l'italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi

 Oltre alla sua carriera nel settore pubblico, Sensi-Contugi era un uomo d'affari e faceva parte della cerchia ristretta del presidente Daniel Noboa, di cui era amico e confidente. Sua moglie era una stilista di Guayaquil e fondatrice di Sensi Studio.

Google Preferred Site

Il pilota era esperto

 Il pilota dell'elicottero vantava oltre 15 anni di esperienza di volo, avendo fondato una compagnia di elicotteri africana per mettere in contatto i visitatori con alcuni dei paesaggi più remoti della regione. La sua compagnia fornisce inoltre supporto aereo alla riserva naturale di Loisaba e alle riserve limitrofe, assistendo nel monitoraggio della fauna selvatica, nel trasferimento di animali e nelle operazioni di sedazione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
kenya
elicottero

Sullo stesso tema