Elicottero precipita in Kenya: tra i morti anche un italiano

Il cittadino italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi, direttore generale del Centro per l'intelligence strategica dell'Ecuador, è tra i morti nello schianto di un elicottero turistico in Kenya. Lo riportano i media ecuadoriani. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco. La Farnesina ha confermato che l'uomo, che viaggiava insieme alla moglie Stephany Hollihan, ha cittadinanza italiana.
Elicottero precipita in Kenya
Sul velivolo, precipitato in una zona impervia ai piedi del monte Ololokwe, viaggiavano sei passeggeri e il pilota. Le altre vittime sono state identificate come il pilota Josh Outram e i passeggeri Roger Duarte, Adam Navaty, Stephen Vasconquez ed Henry Parra.
Tra le vittime l'italo-ecuadoriano Michele Sensi-Contugi
Oltre alla sua carriera nel settore pubblico, Sensi-Contugi era un uomo d'affari e faceva parte della cerchia ristretta del presidente Daniel Noboa, di cui era amico e confidente. Sua moglie era una stilista di Guayaquil e fondatrice di Sensi Studio.
Il pilota era esperto
Il pilota dell'elicottero vantava oltre 15 anni di esperienza di volo, avendo fondato una compagnia di elicotteri africana per mettere in contatto i visitatori con alcuni dei paesaggi più remoti della regione. La sua compagnia fornisce inoltre supporto aereo alla riserva naturale di Loisaba e alle riserve limitrofe, assistendo nel monitoraggio della fauna selvatica, nel trasferimento di animali e nelle operazioni di sedazione.