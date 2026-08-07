Ultraleggero con due persone a bordo precipita nel Pordenonese: passeggero gravissimo

Un velivolo ultraleggero, a bordo del quale si trovavano due persone, è caduto a Pasiano di Pordenone. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto ambulanze, auto medica, diversi equipaggi dei Vigili del fuoco e un elicottero da Treviso. Secondo le notizie filtrate sull'incidente, il passeggero dell'ultraleggero sarebbe in condizioni molto gravi e sarebbero in corso i tentativi di rianimazione. Il pilota sarebbe in buone condizioni. Da una prima ricostruzione della dinamica il velivolo sarebbe precipitato dopo aver colpito un albero. Nella collisione, il passeggero sarebbe stato sbalzato dal suo posto e sarebbe precipitato da un'altezza di circa dieci metri.