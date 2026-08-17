Grecia, elicottero fuori controllo si schianta ed esplode sull'isola di Sifnos: tre morti

Un elicottero privato ha volteggiato più volte su sé stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel Mar Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note.