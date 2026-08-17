La viceprefetto ha parlato di "un possibile regolamento di conti fra i clan", senza escludere altre piste. L'indagine, coordinata dalla magistratura e coperta da segreto istruttorio, mantiene aperte tutte le ipotesi. Secondo la Guardia Civil, le due donne uccise sarebbero la suocera e la sorella di un pregiudicato noto come El Baba, presunto autore di una sparatoria registrata nel settembre 2024, in un vicino quartiere di Huelva, e che aveva provocato un morto e due feriti. Un agguato che sarebbe all'origine del regolamento di conti fra clan. Il 18enne ferito domenica sera in gravi condizioni sarebbe il nipote di "El Baba", segnalano gli investigatori dell'Arma, che hanno realizzato dal 2024 numerose perquisizioni e arresti in Isla Cristina nei confronti di membri dei clan coinvolti nella faida.