Salerno, uccise il rapinatore che gli aveva sparato: riconosciuta la legittima difesa

La procura di Vallo della Luccusa di occultcania ha infatti ritenuto che Valiante avesse agito per legittima difesa. Tesi accolta dal gip che ha disposto l'archiviazione. Resta però in piedi l'aamento di cadavere. Dopo gli spari, Valiante chiamò le forze dell'ordine, dichiarando però solo il ferimento di uno dei fuggitivi. Versione in seguito modificata, con l'uomo che ammise l'uccisione di un bandito guidando i carabinieri al recupero del corpo. "Soddisfazione sul piano giuridico, ma profonda amarezza sul piano umano" è il commento di Antonello Natale, difensore dell'imprenditore. "Resta un profondo sentimento di amarezza per la tragica perdita di una vita", dice esprimendo "la più sincera vicinanza umana" ai familiari della vittima.