Caltanissetta, uomo e donna feriti: sospetti sul compagno di lei

Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi (Caltanissetta). L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno di lunedì, quando la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto anche l'intervento dell'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione, i due sono stati raggiunti da colpi di pistola. La donna avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è stata ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene ricercato. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri che avrebbero già ricostruito la dinamica e il movente della sparatoria, escludendo subito la pista mafiosa e imboccando quella della sfera personale.