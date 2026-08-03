Varese, chi era Federico Venco: morto dopo aver aiutato una sconosciuta

Aveva 36 anni ed era di Samarate, in provincia di Varese, Federico Venco, l'uomo che dopo aver aiutato una sconosciuta sarebbe stato travolto e ucciso dall'ex di quest'ultima, che lo avrebbe scambiato per una nuova frequentazione della donna. Come riporta La Prealpina, il 36enne, che lascia la madre e tre fratelli, era figlio di un ex sindaco di Samarate, Ermanno, morto nel 2010. Ha svolto diversi lavori, tra cui manager in un fast food e giardiniere. Aveva tante passioni, su tutte la montagna, tanto che, come ha raccontato la cugina Emanuela al giornale, "voleva acquistare una baita e gestirla. Quattro anni fa si è arrampicato con un gruppo di amici e una guida sull'Himalaya arrivando intorno agli ottomila metri". Con La Prealpina ha parlato anche la mamma del 36enne, Patrizia. "Federico era un cuor contento", ha detto la donna.