Varese, chi era Federico Venco: morto dopo aver aiutato una sconosciuta

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Aveva 36 anni ed era di Samarate, in provincia di Varese, Federico Venco, l'uomo che dopo aver aiutato una sconosciuta sarebbe stato travolto e ucciso dall'ex di quest'ultima, che lo avrebbe scambiato per una nuova frequentazione della donna. Come riporta La Prealpina, il 36enne, che lascia la madre e tre fratelli, era figlio di un ex sindaco di Samarate, Ermanno, morto nel 2010. Ha svolto diversi lavori, tra cui manager in un fast food e giardiniere. Aveva tante passioni, su tutte la montagna, tanto che, come ha raccontato la cugina Emanuela al giornale, "voleva acquistare una baita e gestirla. Quattro anni fa si è arrampicato con un gruppo di amici e una guida sull'Himalaya arrivando intorno agli ottomila metri". Con La Prealpina ha parlato anche la mamma del 36enne, Patrizia. "Federico era un cuor contento", ha detto la donna.
La madre: "Sono una persona serena perché ho perso un figlio contento"
"Sabato sera io e Federico abbiamo mangiato insieme, era contento, ci siamo salutati ma purtroppo non ci siamo più rivisti. Sono una persona serena perché ho perso un figlio contento, non bisogna mai spezzare le cose belle", ha aggiunto la madre di Venco. "Federico era una persona con un cuore enorme, lui ha sempre aiutato tutti ed è morto da eroe", ha sottolineato inoltre la cugina Emanuela.
L'arrestato avrebbe aggredito anche la ex
L'uomo arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate con l'accusa di aver ucciso volontariamente a Somma Lombardo (Varese) Venco si chiama Mirko Bertellini e ha 44 anni. Secondo la ricostruzione coordinata dal pubblico ministero Massimo De Filippo, Bertellini avrebbe fissato un appuntamento con l'ex compagna di 39 anni. La donna, diretta all'incontro in moto, si sarebbe persa e sarebbe stata soccorsa casualmente da Venco, che l'avrebbe accompagnata per un tratto di strada.
L'indagato - che ha precedenti per reati contro la persona e un precedente per stalking nei confronti dell'ex compagna - vedendo i due insieme e ritenendo erroneamente che il 36enne fosse un rivale, avrebbe investito Venco con l'auto, uccidendolo sul colpo. Successivamente sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe aggredito l'ex compagna, venendo poi bloccato dai presenti. Assistito dall'avvocato Federica Luoni, Bertellini comparirà nelle prossime ore davanti al gip per l'udienza di convalida. Finora non avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti. Per chiarire la dinamica saranno determinanti l'autopsia, gli accertamenti tecnici sull'auto e sulla moto sequestrate e le testimonianze della donna e delle persone intervenute dopo l'investimento.