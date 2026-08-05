Usa, sparatoria in una casa in North Carolina: tre morti

Sul posto sono intervenuti anche l'ufficio dello sceriffo della contea di Caswell e la polizia stradale dello Stato. Le identità delle vittime e del presunto responsabile non sono state rese note, in attesa che vengano informati i familiari. Stando a quanto dichiarato dallo sceriffo Tony Durden, la sparatoria è rimasta circoscritta all'abitazione e non vi sono pericoli per la popolazione.