Usa, sparatoria in una casa in North Carolina: tre morti

Negli Usa tre persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione in North Carolina. Secondo quanto riportano la Nbc e le autorità locali, gli agenti della contea di Caswell sono intervenuti poco prima delle 8 di mattina in una casa di Brooks Road, a Prospect Hill, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. Una volta arrivati, all'interno dell'abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il sospetto autore della sparatoria, colpite da arma da fuoco.
Sul posto sono intervenuti anche l'ufficio dello sceriffo della contea di Caswell e la polizia stradale dello Stato. Le identità delle vittime e del presunto responsabile non sono state rese note, in attesa che vengano informati i familiari. Stando a quanto dichiarato dallo sceriffo Tony Durden, la sparatoria è rimasta circoscritta all'abitazione e non vi sono pericoli per la popolazione.