California, sparatoria durante una festa in una contea: un morto e sette feriti

Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite durante una sparatoria verificatasi a una festa nella contea di Santa Clara, in California. Gli agenti, in base a una prima ricostruzione, sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la presenza di alcune persone in stato di ebbrezza in strada. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia. Le autorità hanno descritto l'evento come una "festa non autorizzata" promossa attraverso i social media.