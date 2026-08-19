Giovane italiana muore con il marito in un incidente d'auto in Albania, si erano sposati tre giorni fa

Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni. I due si erano sposati appena tre giorni fa. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni.
Incidente in Albania: muore 26enne italiana
L'incidente è avvenuto a Manza, a circa 30 chilometri da Tirana, poco dopo le due di notte. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il gruppo stava rientrando dopo una serata trascorsa in un locale, quando, improvvisamente, l'auto guidata da Vrioni sarebbe finita fuori strada. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.
Feriti altri due passeggeri
La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un sedicenne, è in gravi condizioni.