POLESINE PARMENSE

Parma, operaio muore schiacciato da un macchinario in una cava sul Po

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto a causa di un forte trauma da schiacciamento

21 Set 2026 - 10:39
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Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella bassa Parmense. L'incidente si è verificato attorno alle 8.30 di lunedì mattina. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in Strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto a un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento: a nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ausl di Parma.

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