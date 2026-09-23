È precipitato da un'altezza di dieci metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili i tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale, il pm di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'Asl Spresal.