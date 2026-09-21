Esplosione nella raffineria di Calenzano, sei dipendenti Eni chiedono di patteggiare

Ad avanzare richiesta di patteggiamento sono stati Luigi Cullurà, con una pena di 2 anni e 9 mesi; Carlo Di Perna, con 2 e mezzo; Emanuela Proietti con 2 anni e 5 mesi, Marco Bini e Andrea Strafelini con 2 anni e 3 mesi ciascuno ed Elio Ferrara con 2 anni. I primi cinque indagati hanno chiesto di patteggiare sostituendo la pena con lavoro di pubblica utilità. Per Ferrara, invece, la richiesta è della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Tutti, all'epoca dei fatti, erano inseriti in vari ruoli nell'organico di Eni. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dalla procura per Francesco Cirone, datore di lavoro dell'impresa esecutrice di lavori al deposito Eni, la Sergen Srl, e Luigi Murno, preposto della stessa società, e per Enrico Cerbino di Eni.