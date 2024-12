Esplosione Calenzano, procura: "Tubazione priva di bulloni di sicurezza"

Le immagini registrate pochi secondi prima dello scoppio rivelano l'abbondante fuoriuscita di liquido, probabilmente carburante, e la formazione di una densa nube a ridosso del luogo dell'esplosione, avvenuta, scrive tecnicamente la procura, "mentre dei lavoratori, che indossano una tuta bianca, sono impegnati in una lavorazione su un carrello elevatore in prossimità del luogo nel quale esiste una tubazione riposta sulla struttura pensile, che, in corrispondenza di due flange, risulta essere priva dei bulloni di sicurezza".