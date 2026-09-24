Sorelline scomparse e ritrovate in un negozio a San Cataldo, la proprietaria: "Quando ho letto il cartello di aiuto mi sono spaventata"

"Quando ho aperto il negozio e trovato il foglio che le bambine avevano scritto mi sono spaventata. Ho chiesto loro come mai fossero qua e perché la sera prima non erano andate via e mi hanno detto che sono rimaste chiuse dopo esser andate in bagno ma io non le credo. Loro volevano provare a stare chiuse in un negozio per 24 ore" ha raccontato la proprietaria sottolineando che le due bambine hanno agito emulando una sfida vista su Youtube.