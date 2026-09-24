A "Dentro la Notizia"

Sorelline scomparse e ritrovate in un negozio a San Cataldo, la proprietaria: "Quando ho letto il cartello di aiuto mi sono spaventata"

A "Dentro la Notizia" la donna: "Mi hanno detto che sono rimaste chiuse dopo esser andate in bagno ma partecipavano a una challenge"

24 Set 2026 - 19:47
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

In collegamento da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, l'inviata di "Dentro la Notizia" Giuliana Zanca mostra il negozio dove due sorelline di 12 e 8 anni si sono nascoste per fare una challenge denominata "Tutta la notte in un negozio". Ritrovate l'indomani all'apertura del locale commerciale, le due bambine hanno consapevolmente, e all'insaputa del padre, approfittato delle operazioni di chiusura del negozio con l'intento di passarvi la notte all'interno

videovideo

"Quando ho aperto il negozio e trovato il foglio che le bambine avevano scritto mi sono spaventata. Ho chiesto loro come mai fossero qua e perché la sera prima non erano andate via e mi hanno detto che sono rimaste chiuse dopo esser andate in bagno ma io non le credo. Loro volevano provare a stare chiuse in un negozio per 24 ore" ha raccontato la proprietaria sottolineando che le due bambine hanno agito emulando una sfida vista su Youtube.

"Ogni tanto loro vengono a trovarmi qui perché mi vogliono bene ma se ne sono approfittate. Quando le ho trovate ho chiamato subito il papà" ha raccontato la titolare del negozio di abbigliamento. 

Leggi anche

Sorelline ritrovate a San Cataldo, la procura indaga per sequestro di persona

Sorelline ritrovate a San Cataldo, trasferite in comunità con gli altri quattro fratelli

san cataldo
dentro la notizia