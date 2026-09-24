Sorelline scomparse e ritrovate in un negozio a San Cataldo, la proprietaria: "Quando ho letto il cartello di aiuto mi sono spaventata"
A "Dentro la Notizia" la donna: "Mi hanno detto che sono rimaste chiuse dopo esser andate in bagno ma partecipavano a una challenge"
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In collegamento da San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, l'inviata di "Dentro la Notizia" Giuliana Zanca mostra il negozio dove due sorelline di 12 e 8 anni si sono nascoste per fare una challenge denominata "Tutta la notte in un negozio". Ritrovate l'indomani all'apertura del locale commerciale, le due bambine hanno consapevolmente, e all'insaputa del padre, approfittato delle operazioni di chiusura del negozio con l'intento di passarvi la notte all'interno.
"Quando ho aperto il negozio e trovato il foglio che le bambine avevano scritto mi sono spaventata. Ho chiesto loro come mai fossero qua e perché la sera prima non erano andate via e mi hanno detto che sono rimaste chiuse dopo esser andate in bagno ma io non le credo. Loro volevano provare a stare chiuse in un negozio per 24 ore" ha raccontato la proprietaria sottolineando che le due bambine hanno agito emulando una sfida vista su Youtube.
"Ogni tanto loro vengono a trovarmi qui perché mi vogliono bene ma se ne sono approfittate. Quando le ho trovate ho chiamato subito il papà" ha raccontato la titolare del negozio di abbigliamento.