Sorelline ritrovate a San Cataldo, trasferite in comunità con gli altri quattro fratelli

Sono state trasferite in una comunità protetta ,insieme agli altri quattro fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre. Le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e successivamente dimesse.
Il padre: "Devono tornare a casa"
Il padre delle due sorelle ha chiesto che i suoi sei figli possano tornare a casa. "I miei figli devono tornare da me al più presto possibile. È stata una marachella", ha detto al Tgr Sicilia. "Io ero convinto che le mie figlie fossero uscite dal negozio. Invece la ragazza ha calato la saracinesca e loro erano ancora dentro". Costanza ha fatto ascoltare anche l'audio WhatsApp inviato dalla negoziante che, alle 17.03 di domenica 19, gli comunicava di aver trovato le bambine: "Amore le bambine sono qui, dentro il negozio". Alla domanda sul perché non avesse avvertito le forze dell'ordine già la sera della scomparsa, ha risposto: "Ho fatto un giro per cercarle ho pensato che non ci fosse bisogno di fare allarmismo".