Sorelline ritrovate a San Cataldo, trasferite in comunità con gli altri quattro fratelli

Il padre delle due sorelle ha chiesto che i suoi sei figli possano tornare a casa. "I miei figli devono tornare da me al più presto possibile. È stata una marachella", ha detto al Tgr Sicilia. "Io ero convinto che le mie figlie fossero uscite dal negozio. Invece la ragazza ha calato la saracinesca e loro erano ancora dentro". Costanza ha fatto ascoltare anche l'audio WhatsApp inviato dalla negoziante che, alle 17.03 di domenica 19, gli comunicava di aver trovato le bambine: "Amore le bambine sono qui, dentro il negozio". Alla domanda sul perché non avesse avvertito le forze dell'ordine già la sera della scomparsa, ha risposto: "Ho fatto un giro per cercarle ho pensato che non ci fosse bisogno di fare allarmismo".