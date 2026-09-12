Alaska, 15enne trovato vivo dopo tre giorni aggrappato allo scafo della sua barca

Il ragazzo si trovava sullo scafo, da solo. L'equipaggio gli ha lanciato una zattera e del materiale di sopravvivenza prima di coordinare il suo salvataggio con la Northwest Explorer, una nave che si trovava nelle vicinanze. Il 15enne, una volta raggiunto, è stato poi issato a bordo con l'aiuto di una barella di soccorso. Presentava, come detto, segni di ipotermia ed è stato riscaldato prima di essere trasportato a Nome, sulla terraferma americana, insieme alle salme delle due vittime. "È a dir poco un miracolo", ha affermato il tenente comandante Jonathon Resch, il pilota della guardia costiera che ha avvistato il ragazzo, in un'intervista concessa ad Abc News.