Alaska, 15enne trovato vivo dopo tre giorni aggrappato allo scafo della sua barca

Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca, nelle gelide acque del Mare di Bering, un 15enne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska (Stati Uniti). Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni - suo fratello di 35 anni e suo cugino - sono invece morti in seguito al naufragio.
Cosa è successo
La tragedia è avvenuta venerdì 4 settembre al largo di Saint-Laurent, un'isola isolata nella parte occidentale dell'Alaska, a circa un centinaio di chilometri dal continente americano e a sole poche decine di chilometri dalla Russia. Il gruppo era partito lo stesso giorno dal villaggio di Savoonga a bordo di un peschereccio lungo 5,5 metri, con l'intenzione di rientrare domenica mattina.
Non essendo tornati a terra, la loro scomparsa è stata segnalata alle autorità domenica sera. Le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno tuttavia impedito alle squadre di soccorso aereo di avviare le ricerche prima di lunedì mattina. Un aereo HC-130 della guardia costiera statunitense ha infine avvistato l'imbarcazione capovolta, a circa 6,5 chilometri dall'isola.
I soccorsi
Il ragazzo si trovava sullo scafo, da solo. L'equipaggio gli ha lanciato una zattera e del materiale di sopravvivenza prima di coordinare il suo salvataggio con la Northwest Explorer, una nave che si trovava nelle vicinanze. Il 15enne, una volta raggiunto, è stato poi issato a bordo con l'aiuto di una barella di soccorso. Presentava, come detto, segni di ipotermia ed è stato riscaldato prima di essere trasportato a Nome, sulla terraferma americana, insieme alle salme delle due vittime. "È a dir poco un miracolo", ha affermato il tenente comandante Jonathon Resch, il pilota della guardia costiera che ha avvistato il ragazzo, in un'intervista concessa ad Abc News.