Ritrovate in un negozio le due sorelline scomparse a San Cataldo (Caltanissetta) | Il procuratore: "Circostanze ancora poco chiare"

"Le ho viste l'ultima volta ieri sera - aveva detto il padre -. Le mie figlie erano insieme a me. Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane" e "che ci saremmo rivisti a casa. A casa, però, non hanno più fatto ritorno". La bambina più grande, aveva riferito l'uomo, "non aveva il telefono cellulare perché si era rotto".