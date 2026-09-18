Messico, arrestato presunto omicida della studentessa spagnola: è il killer dell'Erasmus?

La 21enne spagnola Claudia Tacoronte Aguilera, accoltellata durante una festa alla Casa della Cultura, è almeno la quinta studentessa uccisa nello stesso Stato di Morelos nell'ultimo anno. Prima di Claudia, Kimberly Beltràn, Carol Gòmez e Michelle Calderon, tutte legate allo stesso ateneo.



Per questo si era fatta prepotentemente avanti l'ipotesi di un serial killer. La catena di omicidi ha avuto inizio ad aprile 2025, quando fu uccisa la studentessa di Psicologia Aylín Rodríguez, di 20 anni. Il 2 marzo 2026 stessa sorte per Joselín Ramos,18 anni, studentessa di Ragioneria, mentre solo tre giorni dopo è stato ritrovato il corpo di Karol Toledo, 18 anni, studentessa di Giurisprudenza scomparsa tre giorni prima. Il 2 giugno, sempre a Morelos, è stata invece assassinata una studentessa liceale, la quindicenne Michel Itzayana Fuentes.