Messico, giornalista ucciso in un agguato mirato davanti alla madre e al figlio

È stato ucciso davanti alla madre e al figlio di 13 anni. È quanto accaduto a San Martín Texmelucan, nello stato di Puebla, Messico, nella mattina del 16 luglio, dove Josué Martínez Contreras è stato ucciso in un apparente agguato mirato a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni uomini armati a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati a Martínez Contreras e alla sua famiglia sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Ad avvertire le autorità sarebbe stato il figlio. Martínez Contreras, giornalista di 39 anni, dirigeva il sito di notizie online Noticias San Martín Texmelucan, dove diffondeva notizie locali e si occupava di questioni di interesse per la comunità. Era noto anche per il suo lavoro di insegnante e promotore di iniziative sociali. Avrebbe ricevuto minacce di morte nei mesi scorsi.