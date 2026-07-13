Messico, strage in autostrada: nove morti e dieci feriti

Almeno nove persone sono morte, tra cui due minori, e altre dieci sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel comune di Hostotipaquillo, nello stato messicano di Jalisco. Secondo le autorità locali, un camion da carico ha travolto ad alta velocità diversi veicoli già coinvolti in un precedente sinistro e ha investito una squadra di emergenza che stava prestando i primi soccorsi sulla carreggiata. Le immagini diffuse dalla Guardia nazionale mostrano una fitta colonna di fumo, fiamme e rottami metallici sparsi lungo la strada. Il governatore di Jalisco, Pablo Lemus, ha espresso il proprio cordoglio definendo l'evento "una grande tragedia che stringe a lutto Jalisco e Nayarit". Il mandatario ha poi assicurato il massimo supporto medico alle famiglie colpite, dichiarando sui propri canali social: "Stiamo trasferendo i feriti in ospedali privati e pubblici per le loro cure, daremo tutto il nostro sostegno senza limiti". Sul posto rimangono attivi i soccorsi della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, mentre le cause della doppia collisione sono ancora in fase di accertamento.