Milano, investita in bicicletta da un camion: morta una donna di 67 anni

Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. Una donna, di 67 anni, in bicicletta, è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce.
La dinamica
La polizia locale è sul posto e sta cercando di risalire alla dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra all'incrocio del semaforo con via Gattamelata quando ha investito la ciclista.
Dai primi accertamenti non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure viaggiasse lungo in via Colleoni a fianco dell'autocarro. Secondo i primi accertamenti della polizia locale, il camion, guidato da un uomo di 33 anni, era dotato di sensore per angolo cieco.