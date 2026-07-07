Milano, investita in bicicletta da un camion: morta una donna di 67 anni

Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. Una donna, di 67 anni, in bicicletta, è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce.