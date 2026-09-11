Messico, ucciso "El Piturris": è il nono influencer assassinato in diretta

Un caso che ha suscitato grande scalpore è stato il recente omicidio di César Gastélum, ucciso a colpi di arma da fuoco la notte del 4 agosto mentre trasmetteva in diretta streaming fuori da un fast food a Culiacán, capoluogo dello stato di Sinaloa. Includendo Gastélum, salgono a nove gli influencer assassinati negli ultimi due anni a Sinaloa, dove i cartelli della droga si scontrano per il controllo del territorio. Ma i creatori di contenuti digitali sono stati presi di mira anche in altri Stati del Paese. Aveva suscitato indignazione anche l'assassinio di Valeria Márquez, una nota influencer del settore beauty. La donna è stata uccisa l'anno scorso nella città di Zapopan, nello stato di Jalisco, anche lei mentre trasmetteva in diretta.