VIOLENZA A NON FINIRE

Messico, ucciso "El Piturris": è il nono influencer assassinato in diretta

José Luis Esparza è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón

11 Set 2026 - 11:22
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Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come "El Piturris". L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla procura dello Stato di Sonora, nel nord-ovest del Paese. Il giovane collaborava con il podcast La Guarida del progetto di media digitali Desde la O. Sui social network "El Piturris" pubblicava contenuti umoristici registrati in piazze, palestre e stadi da baseball della sua città. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer. 

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Gli influencer messicani uccisi precedentemente

 Un caso che ha suscitato grande scalpore è stato il recente omicidio di César Gastélum, ucciso a colpi di arma da fuoco la notte del 4 agosto mentre trasmetteva in diretta streaming fuori da un fast food a Culiacán, capoluogo dello stato di Sinaloa. Includendo Gastélum, salgono a nove gli influencer assassinati negli ultimi due anni a Sinaloa, dove i cartelli della droga si scontrano per il controllo del territorio. Ma i creatori di contenuti digitali sono stati presi di mira anche in altri Stati del Paese. Aveva suscitato indignazione anche l'assassinio di Valeria Márquez, una nota influencer del settore beauty. La donna è stata uccisa l'anno scorso nella città di Zapopan, nello stato di Jalisco, anche lei mentre trasmetteva in diretta.

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