Bufera in Messico, la presidente Claudia Sheinbaum molestata in strada

Il primo punto affrontato dal governo nel piano anti-violenza è come rendere omogenea la legislazione tra le diverse aree del Paese. Il quotidiano La Jornada ha spiegato che, in 19 Stati della Federazione messicana, sono in vigore criteri ampi e aggravanti per sanzionare gli abusi sessuali, mentre in altri nove le norme non sono sufficientemente forti e in quattro addirittura non è nemmeno chiaro cosa costituisca un abuso sessuale. A bene vedere, però, il Codice penale messicano prevede il reato di abuso sessuale e fissa una pena da sei a dieci anni di detenzione e una multa fino a 200 giorni di stipendio. Una riunione per omologare le norme dei congressi statali è stata fissata per il 13 novembre.