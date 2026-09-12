Morte Denise Cosco, sequestrato l'appartamento di Ariccia

L'iniziativa degli inquirenti è stata assunta dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. Nell'appartamento verranno effettuati ulteriori rilievi. I pm - che procedono contro ignoti - all'inizio della prossima settimana ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento della tragedia.