Aveva solo 35 anni

Morte Denise Cosco, sequestrato l'appartamento di Ariccia

Gli inquirenti hanno inoltre acquisito un secondo telefono cellulare; nei prossimi giorni sarà anche ascoltato il compagno della donna

12 Set 2026 - 18:48
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Facebook

© Facebook

La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo scomparsa a soli 35 anni. La donna, ricordiamo, si era lanciata domenica scorsa dal palazzo dove viveva ad Ariccia ed è morta giovedì in ospedale a Roma a causa delle ferite riportate.

Google Preferred Site

Il sopralluogo in casa

 L'iniziativa degli inquirenti è stata assunta dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. Nell'appartamento verranno effettuati ulteriori rilievi. I pm - che procedono contro ignoti - all'inizio della prossima settimana ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento della tragedia.

Leggi anche
A sinistra, Lea Garofalo | A destra, la testimone di giustizia con la figlia Denise

Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo | La madre aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta

Denise Cosco, l'appello di don Ciotti: "Sia seppellita insieme alla madre Lea Garofalo al cimitero Monumentale di Milano"

Istigazione al suicidio

 Per la morte di Denise è già stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, come da prassi. Una fattispecie che rende possibile una serie di accertamenti oltre all'autopsia che è stata svolta venerdì. Gli inquirenti hanno già anche acquisito un primo cellulare della donna che verrà analizzato per verificare gli ultimi contatti avuti della 35enne prima di togliersi la vita.

Ti potrebbe interessare

videovideo
morte
sequestrato

Sullo stesso tema