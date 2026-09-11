Aveva 35 anni e lascia un figlio

Lea Garofalo, la figlia Denise Cosco si toglie la vita: ipotesi istigazione al suicidio

Sua madre nacque in una famiglia della"ndrangheta e fu uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise riuscì a far carcerare il padre

di Alessandra Rolla
11 Set 2026 - 12:56
01:18 
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Domenica 6 settembre, alla stessa età di 35 anni in cui è morta la mamma, Denise Cosco si è tolta la vita. Nella giornata dell'11 settembre sarà eseguita l’autopsia. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ha sequestrato il cellulare per verificare se vi siano responsabilità di altre persone.

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