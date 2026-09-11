Lea Garofalo, la figlia Denise Cosco si toglie la vita: ipotesi istigazione al suicidio

Domenica 6 settembre, alla stessa età di 35 anni in cui è morta la mamma, Denise Cosco si è tolta la vita. Nella giornata dell'11 settembre sarà eseguita l’autopsia. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ha sequestrato il cellulare per verificare se vi siano responsabilità di altre persone.